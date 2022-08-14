У Білорусі знайшли тризуб князя Ізяслава

Під час археологічних розкопок у Білорусі знайшли посудину із зображенням особистого герба князя Ізяслава. Вона датується приблизно кінцем Х - початком ХІ ст., це перша такого роду знахідка на території цієї країни. Деталі розкрив засновник музею «Старий Мінськ» Гліб Лобадзенко.

Археолог та науковець Андрій Войтехович зазначив у доданому відеокоментарі , що йдеться про родовий знак сина Київського князя Володимира Святославича і Рогнеди.

Намагаючись пояснити значення знахідки для білоруських земель, археолог зазначив:

“Можна відсунути дату приєднання цієї території до Половської землі. До часів Ізяслава, коли Володимир відправив їх на батьківщину. Може, він і сюди потрапив. І тут на знак компенсації за те, що його вигнали з Києва, йому віддали цю територію, яка вже була залучена до Половського князівства”.

Нагадаємо, Ізяслав (981 — 1001рр.) був одним з представників династії Володимировичів, так називають дітей Володимира Святославича від різних дружин. Одна з легенд гласить, що під час сварки його батька з матір'ю з Рогнедою, кинувся на батька з мечем. Свого часу відбудував зруйновану столицю — Полоцьк.

Знайдена в середині 50-х років минулого століття печатка, яку приписують Ізяславу, вважається одним з найстаріших зразків письменства у Східній Європі. На її аверсі зображено тризуб з написом «??AC**O?O». Дослідники припускають, що повний напис – «??AC??OZO», який вказує на ім'я князя.