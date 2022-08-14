У Білорусі знайшли тризуб князя Ізяслава

Ізяслав (981 — 1001рр.) був одним з представників династії Володимировичів. Одна з легенд гласить, що під час сварки свого батька Володимира з матір'ю Рогнедою, кинувся на батька з мечем, інформує ZN.ua.

У Білорусі знайшли тризуб князя Ізяслава
У Білорусі знайшли посудину із зображенням особистого герба князя Ізяслава
© commons.wikimedia.org

Під час археологічних розкопок у Білорусі знайшли посудину із зображенням особистого герба князя Ізяслава. Вона датується приблизно кінцем Х - початком ХІ ст., це перша такого роду знахідка на території цієї країни. Деталі розкрив засновник музею «Старий Мінськ» Гліб Лобадзенко.

Археолог та науковець Андрій Войтехович зазначив у доданому відеокоментарі, що йдеться про родовий знак сина Київського князя Володимира Святославича і Рогнеди.

Намагаючись пояснити значення знахідки для білоруських земель, археолог зазначив:

“Можна відсунути дату приєднання цієї території до Половської землі. До часів Ізяслава, коли Володимир відправив їх на батьківщину. Може, він і сюди потрапив. І тут на знак компенсації за те, що його вигнали з Києва, йому віддали цю територію, яка вже була залучена до Половського князівства”.

Нагадаємо, Ізяслав (981 — 1001рр.) був одним з представників династії Володимировичів, так називають дітей Володимира Святославича від різних дружин. Одна з легенд гласить, що під час сварки його батька з матір'ю з Рогнедою, кинувся на батька з мечем. Свого часу відбудував зруйновану столицю — Полоцьк.

Знайдена в середині 50-х років минулого століття печатка, яку приписують Ізяславу, вважається одним з найстаріших зразків письменства у Східній Європі. На її аверсі зображено тризуб з написом «??AC**O?O». Дослідники припускають, що повний напис – «??AC??OZO», який вказує на ім'я князя.


Оксана Коваль, ZN.ua





Интересные новости
Китай запустив на орбіту секретний космічний корабельКитай запустив на орбіту секретний космічний корабель
Укус став потужнішим: вчені оригінально пояснили маленькі очі тиранозавраУкус став потужнішим: вчені оригінально пояснили маленькі очі тиранозавра
Магнітна буря, яка накрила Землю у вихідні, стала несподіванкою для вченихМагнітна буря, яка накрила Землю у вихідні, стала несподіванкою для вчених
Європа зіткнулася з дефіцитом водних ресурсівЄвропа зіткнулася з дефіцитом водних ресурсів
У систему для збору зразків марсохода Perseverance потрапили загадкові об'єктиУ систему для збору зразків марсохода Perseverance потрапили загадкові об'єкти
Блок рекламы


Похожие новости
Вчені відновили зовнішність доньки галицького князя Ярослава Осмомисла: фотоВчені відновили зовнішність доньки галицького князя Ярослава Осмомисла: фото
У Саудівській Аравії археологи знайшли висічений у скелі храм та давні написи: фотоУ Саудівській Аравії археологи знайшли висічений у скелі храм та давні написи: фото
Вчені знайшли новий вид панд, які мешкали в ЄвропіВчені знайшли новий вид панд, які мешкали в Європі
Морські археологи знайшли скарби "смарагдового" галеону, який затонув 350 років тому: фотоМорські археологи знайшли скарби "смарагдового" галеону, який затонув 350 років тому: фото
На фермі знайшли унікальні скам'янілості риб Юрського періоду та зробили 3D-фотоНа фермі знайшли унікальні скам'янілості риб Юрського періоду та зробили 3D-фото
Палеонтологи знайшли у Великій Британії першу тварину-хижакаПалеонтологи знайшли у Великій Британії першу тварину-хижака
У Туреччині на розкопках стародавнього міста знайшли мозаїку із 12 подвигами Геракла: фотоУ Туреччині на розкопках стародавнього міста знайшли мозаїку із 12 подвигами Геракла: фото
Біля узбережжя Ізраїлю знайшли рідкісну монету із зображенням богині Луни та знака Зодіаку: фотоБіля узбережжя Ізраїлю знайшли рідкісну монету із зображенням богині Луни та знака Зодіаку: фото
Вчені знайшли у стародавніх лавових печерах на Гаваях загадкові форми життяВчені знайшли у стародавніх лавових печерах на Гаваях загадкові форми життя
На території ресторану у Китаї випадково знайшли сліди динозаврівНа території ресторану у Китаї випадково знайшли сліди динозаврів
Последние новости
Подгружаем последние новости