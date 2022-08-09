У Саудівській Аравії археологи знайшли висічений у скелі храм та давні написи: фото

У Саудівській Аравії в районі Аль-Фау археологи за допомогою новітніх технологій виявили 8000-річну археологічну пам'ятку, інформує Апостроф .

Про це повідомляє видання Аrkeonews.

Аль-Фау - це колишня столиця королівства Кінда, розташована на околиці Аль-Руб аль-Халі, за 100 кілометрів на південь від Ваді-ед-Давасір на сучасному шосе, що з'єднує Ваді-ед-Давасір і Неджран. У п'ятому-шостому століттях група кочових племен із північної та центральної Аравії сформувала королівство Кіндах, яке вважається першим кочовим арабським королівством.

Науковці виявили низку знахідок, зокрема, руїни кам'яного храму та частини вівтаря, де місцеві жителі Аль-Фау проводили свої ритуали та церемонії. Храм, висічений у скелі, розташований на краю гори Тувайк на схід від Аль-Фау.

Також виявлено руїни людських поселень, що належать до епохи неоліту, понад 2800 могил різних періодів, розкиданих по всьому місцю, які були задокументовані та поділені на шість груп. знайдено численні стародавні написи, що дають уявлення про релігійні вірування громади, зокрема, напис у святилищі Джабал Лахак богу Кахалу, божеству Аль-Фау.

Знахідка пропонує цінні дані про географічний розподіл святилищ Аль-Фау та розкриває фундаменти чотирьох монументальних будівель, деякі з яких мають кутові башти. Їх архітектура, внутрішні плани та відкриті двори передбачають їх використання як місця відпочинку для торгових караванів. окрім того, виявили складну зрошувальну систему з каналами та цистернами для води; сотні ям для спрямування дощової води на сільськогосподарські поля.

Знахідки на ділянці Аль-Фау демонструють, що культура храмів, ритуалів та ідолопоклонства передувала монолітним, неідолопоклонницьким, антихрамовим практикам ісламу, які там існують сьогодні. Це може поставити під сумнів поширене припущення про те, що ісламське завоювання цивілізувало жителів пустелі Аравії, пише видання.

Вчені у дослідженні використовували високоякісні аерофотознімки; відеозйомку керованих дронів з використанням наземних контрольних точок; топографічну зйомку; дистанційне зондування, георадар; лазерне сканування; та геофізичні дослідження, великі обхідні обстеження, зондування по всій ділянці.