Нейросеть показала майбутнє: ядерний вибух у Москві та футуристичний Київ

Штучний інтелект Midjourney відомий тим, що створює красиві картини за текстовими запитами людини. При запиті на Київ у майбутньому й кінець російсько-української війни нейромережа видала футуристичні зображення, а також ядерний вибух на тлі Кремля, інформує Апостроф.

Про це повідомляє видання Liga Tech, журналісти якого попросили нейромережу через месенджер Discord зобразити майбутнє людства на Землі та за її межами.

На думку штучного інтелекту, Київ у далекому майбутньому буде заставлений хмарочосами, а обрис церкви на картині нейромережі показує, що і вони будуть дещо видозмінені, але без віри кияни не залишаться. Також на зображенні видно смог, який притаманний багатьом мегаполісам. Можна припустити, що у далекому майбутньому Київ буде не таким зеленим, до чого так звикли мешканці та гості столиці.

У той же час кінець війни РФ проти України нейромережа показала у вигляді ядерного вибуху на тлі Кремля з пожежами на тлі "сталинок".

У песимістичному розвитку подій робот зобразив у далекому майбутньому спустошені міста. У більш оптимістичному майбутньому люди літають на аеромобілях у небі на тлі мегаполісу у синьо-жовтогарячих тонах. Також Midjourney представила поселення людей на Марсі під куполом, а також тих, хто гуляє зовні. Над Марсом блакитне небо, що ймовірно говорить про те, що людство придумає спосіб зробити життя на червоній планеті можливим для людей.

Фото: LIGA.net

Фото: LIGA.net

Фото: LIGA.net

Фото: LIGA.net

Фото: LIGA.net

Фото: LIGA.net


Катерина Глянько, Апостроф





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