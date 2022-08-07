Нейросеть показала майбутнє: ядерний вибух у Москві та футуристичний Київ

Штучний інтелект Midjourney відомий тим, що створює красиві картини за текстовими запитами людини. При запиті на Київ у майбутньому й кінець російсько-української війни нейромережа видала футуристичні зображення, а також ядерний вибух на тлі Кремля, інформує Апостроф .

Про це повідомляє видання Liga Tech, журналісти якого попросили нейромережу через месенджер Discord зобразити майбутнє людства на Землі та за її межами.

На думку штучного інтелекту, Київ у далекому майбутньому буде заставлений хмарочосами, а обрис церкви на картині нейромережі показує, що і вони будуть дещо видозмінені, але без віри кияни не залишаться. Також на зображенні видно смог, який притаманний багатьом мегаполісам. Можна припустити, що у далекому майбутньому Київ буде не таким зеленим, до чого так звикли мешканці та гості столиці.

У той же час кінець війни РФ проти України нейромережа показала у вигляді ядерного вибуху на тлі Кремля з пожежами на тлі "сталинок".

У песимістичному розвитку подій робот зобразив у далекому майбутньому спустошені міста. У більш оптимістичному майбутньому люди літають на аеромобілях у небі на тлі мегаполісу у синьо-жовтогарячих тонах. Також Midjourney представила поселення людей на Марсі під куполом, а також тих, хто гуляє зовні. Над Марсом блакитне небо, що ймовірно говорить про те, що людство придумає спосіб зробити життя на червоній планеті можливим для людей.

Фото: LIGA.net

Фото: LIGA.net

Фото: LIGA.net

Фото: LIGA.net

Фото: LIGA.net

Фото: LIGA.net