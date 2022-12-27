Планета, яка рухається до своєї зірки, може розповісти про майбутнє Землі

Небесне тіло рухається спіраллю.

Планета, яка рухається до своєї зірки, може розповісти про майбутнє Землі
Вчені знайшли планету, яка повільно рухається до своєї зірки
© Европейская Южная Обсерватория

Астрономам вперше вдалося виявити планету, яка рухається спіраллю у напрямку до своєї зірки. Як повідомляє Phys.org, потенційно вона може розповісти про те, яке майбутнє чекає на нашу Землю.

Екзопланета Kepler-1658b - це гарячий юпітер, що знаходиться на відстані 2600 світлових років від Землі. Розмірами вона нагадує Юпітер, але знаходиться від своєї зірки на відстані, яка у вісім разів перевищує дистанцію від Меркурія до Сонця. Це робить планету набагато гарячішою, ніж газовий гігант Сонячної системи.

Kepler-1658b здійснює оберт навколо материнського світила всього за три земні дні і її орбіта скорочується на 131 мілісекунду на рік.


Фаїна Вауліна, ZN.ua





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