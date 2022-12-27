2022-12-27
Планета, яка рухається до своєї зірки, може розповісти про майбутнє Землі
Небесне тіло рухається спіраллю.
Вчені знайшли планету, яка повільно рухається до своєї зірки© Европейская Южная Обсерватория
Астрономам вперше вдалося виявити планету, яка рухається спіраллю у напрямку до своєї зірки. Як повідомляє
Екзопланета Kepler-1658b - це гарячий юпітер, що знаходиться на відстані 2600 світлових років від Землі. Розмірами вона нагадує Юпітер, але знаходиться від своєї зірки на відстані, яка у вісім разів перевищує дистанцію від Меркурія до Сонця. Це робить планету набагато гарячішою, ніж газовий гігант Сонячної системи.
Kepler-1658b здійснює оберт навколо материнського світила всього за три земні дні і її орбіта скорочується на 131 мілісекунду на рік.
Фаїна Вауліна, ZN.ua