Вчені розповіли, яке укриття може врятувати у разі можливого вибуху ядерної бомби

У зоні потенційного ураження можуть бути навіть ті, хто знаходиться далеко від епіцентру вибуху, інформує ZN.ua.

Вчені розповіли, яке укриття може врятувати у разі можливого вибуху ядерної бомби
Вчені розповіли, де можна сховатися у разі ядерного вибуху
© depositphotos/SergeyNivens

Вчені з Університету Нікосії на Кіпрі вирішили прорахувати, яким чином можливий ядерний вибух позначиться на людях, які ховаються у приміщенні. Вони з'ясували, що навіть ті, хто перебувають на безпечній відстані від епіцентру вибуху, можуть опинитися у зоні безпосереднього ризику, повідомляє Science Alert.

Коли ядерна бомба детонує, вона генерує не тільки радіацію у вигляді яскравого сліпучого світла і жару, але й потужні ударні хвилі, які можуть поширюватися на десятки кілометрів. Ці ударні хвилі є потенційно смертельними для людей, які знаходяться на безпечній відстані від «гриба».


Фаїна Вауліна, ZN.ua





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