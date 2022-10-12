Вчені зафіксували у космосі рекордний вибух

Вибух стався на відстані 2,4 мільярди світлових років від Землі, інформує ZN.ua.

Вчені зафіксували у космосі рекордний вибух
Вибух стався на відстані 2,4 мільярди світлових років від Землі
© Европейская Южная Обсерватория

Декілька обсерваторій по всьому світу зафіксували потужний спалах випромінювання, який вчені описують як «рекордний». Подія зафіксована 9 жовтня, вона була настільки яскравою, що спочатку вчені припустили, що вона сталася близько до Землі, повідомляє Science alert.

Вибух позначили як Swift J1913.1+1946, дослідники вважали, що це був спалах рентгенівського випромінювання, випущена недалеким джерелом. Подальший аналіз показав, що це був один з найсильніших гамма-сплесків, відомих на даний момент. Подію перейменували та назвали GRB221009A.


Фаїна Вауліна, ZN.ua





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