Вчені зафіксували у космосі рекордний вибух

Декілька обсерваторій по всьому світу зафіксували потужний спалах випромінювання, який вчені описують як «рекордний». Подія зафіксована 9 жовтня, вона була настільки яскравою, що спочатку вчені припустили, що вона сталася близько до Землі, повідомляє Science alert.

Вибух позначили як Swift J1913.1+1946, дослідники вважали, що це був спалах рентгенівського випромінювання, випущена недалеким джерелом. Подальший аналіз показав, що це був один з найсильніших гамма-сплесків, відомих на даний момент. Подію перейменували та назвали GRB221009A.