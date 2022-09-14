2022-09-14
Вчені знайшли спосіб передбачити вибух масивної зірки
Перед смертю навколо зірки формується хмара матеріалу.
Вчені навчилися передбачати вибух наднової© Naked Science
Команда астрономів заявила, що знайшла спосіб, за допомогою якого можна передбачити швидку смерть зірки. За словами дослідників, поява довкола червоного гіганта тонкої оболонки з матеріалу свідчить про те, що вона незабаром може вибухнути, повідомляє
Коли потужна зірка наближається до закінчення свого життя, вона проходить через кілька стадій. Ядро переходить від синтезу водню до синтезу важчих елементів, наприкінці цього процесу у ядрі утворюється залізо. Оскільки цей елемент виснажує енергію, а чи не вивільняє її, це закінчується смертю зірки. В результаті вона «вивертається навиворіт» у вражаючому вибуху, який називається надновою.
Фаїна Вауліна, ZN.ua