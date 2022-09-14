Вчені знайшли спосіб передбачити вибух масивної зірки

Команда астрономів заявила, що знайшла спосіб, за допомогою якого можна передбачити швидку смерть зірки. За словами дослідників, поява довкола червоного гіганта тонкої оболонки з матеріалу свідчить про те, що вона незабаром може вибухнути, повідомляє Space.com .

Коли потужна зірка наближається до закінчення свого життя, вона проходить через кілька стадій. Ядро переходить від синтезу водню до синтезу важчих елементів, наприкінці цього процесу у ядрі утворюється залізо. Оскільки цей елемент виснажує енергію, а чи не вивільняє її, це закінчується смертю зірки. В результаті вона «вивертається навиворіт» у вражаючому вибуху, який називається надновою.