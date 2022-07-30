Частина гігантської китайської ракети впаде на землю в неділю: що відомо

Куди ракета впаде, поки що невідомо.

Частина гігантської китайської ракети впаде на землю в неділю: що відомо
Прискорювач ракети впаде на Землю у неділю
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Цієї неділі масивний прискорювач китайської ракети-носія Long March 5B, яка брала участь у запуску нового модуля орбітальної станції КНР, впаде на Землю. Очікується, що деякі її частини будуть достатньо великими, щоб досягти нашої планети, повідомляє Science alert.

Довжина прискорювача ракети становить 53,6 метра, а його вага – близько 23 метричних тонн. Хороша новина полягає в тому, що можливість заподіяння значної шкоди внаслідок її падіння вкрай низька. Погана полягає в тому, що ніхто з впевненістю не може сказати, куди вона впаде.


Фаїна Вауліна, ZN.ua





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