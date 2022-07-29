Вікінги носили екзотичні хутра: вчені розповіли про "дизайнерську" моду Х століття

Дослідники з Копенгагенського університету встановили, що високопоставлені датські вікінги носили боброве хутро, щоб показати свій соціальний статус, подібно до того, як сьогодні використовується дизайнерський одяг.

Про це пише Daily Mail, інформує Апостроф .

Хутро цього гризуна було предметом розкоші та символом багатства, оскільки Данія не входить в ареал проживання бобрів, а значить це хутро було привезене з інших країн.

Аналіз останків тварин, знайдених у могилах високопоставлених вікінгів, датованих Х століттям, показав, що вони також носили одяг зі шкір ласки та білки. Причому дороге хутро носили як жінки, так і чоловіки.

"В епоху вікінгів носіння екзотичного хутра майже напевно було очевидним візуальним підтвердженням достатку та соціального статусу, подібно до високої моди в сучасному світі", - зазначила провідний автор дослідження доктор Луїза Ерстед Брандт.