Вікінги носили екзотичні хутра: вчені розповіли про "дизайнерську" моду Х століття

Дослідники з Копенгагенського університету встановили, що високопоставлені датські вікінги носили боброве хутро, щоб показати свій соціальний статус, подібно до того, як сьогодні використовується дизайнерський одяг.

Про це пише Daily Mail, інформує Апостроф.

Хутро цього гризуна було предметом розкоші та символом багатства, оскільки Данія не входить в ареал проживання бобрів, а значить це хутро було привезене з інших країн.

Аналіз останків тварин, знайдених у могилах високопоставлених вікінгів, датованих Х століттям, показав, що вони також носили одяг зі шкір ласки та білки. Причому дороге хутро носили як жінки, так і чоловіки.

"В епоху вікінгів носіння екзотичного хутра майже напевно було очевидним візуальним підтвердженням достатку та соціального статусу, подібно до високої моди в сучасному світі", - зазначила провідний автор дослідження доктор Луїза Ерстед Брандт.


Маргарита Лепс, Апостроф





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