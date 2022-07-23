Марсохід NASA надіслав зображення загадкового предмета з Червоної планети

Вченим вдалося зробити знімок незвичайного об'єкта на Марсі - він схожий на клубок ниток і не вписується в звичний марсіанський ландшафт, чим привернув до себе увагу, інформує Апостроф.

Фото опублікували на сайті NASA.

"Цю фотографію було обрано громадським голосуванням і відзначено як "Зображення тижня" на 74-му тижні (10–16 липня 2022 р.) місії марсохода Perseverance на Марсі", - йдеться у повідомленні.

Варто зазначити, що знімок було отримано 12 липня 2022 року близько 17 години за місцевим середнім сонячним часом.


Марія Швець, Апостроф





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