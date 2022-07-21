SpaceX запустить на орбіту телескоп вартістю 3,2 мільярда доларів

Запуск заплановано на 2026-2027 роки.

SpaceX запустить на орбіту телескоп вартістю 3,2 мільярда доларів
Телескоп Roman запустять на ракеті SpaceX
© NASA

NASA уклало з компанією SpaceX контракт на доставку на орбіту нового телескопа Roman Space Telescope. На даний момент проект знаходиться на стадії розробки, запуск планують провести між жовтнем 2026 та березнем 2027 року, повідомляє Forbes.

Телескоп запустять за допомогою ракети-носія Falcon Heavy. SpaceX отримає за пуск 255 мільйонів доларів.


Фаїна Вауліна, ZN.ua





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