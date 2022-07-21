SpaceX запустить на орбіту телескоп вартістю 3,2 мільярда доларів

NASA уклало з компанією SpaceX контракт на доставку на орбіту нового телескопа Roman Space Telescope. На даний момент проект знаходиться на стадії розробки, запуск планують провести між жовтнем 2026 та березнем 2027 року, повідомляє Forbes.

Телескоп запустять за допомогою ракети-носія Falcon Heavy. SpaceX отримає за пуск 255 мільйонів доларів.