Туди ще не заглядала людина: NASA показало нові кольорові фото Всесвіту

У NASA продовжують дивувати вивченням Всесвіту і цього разу вчені показали серію з трьох повнокольорових знімків, які вдалося зробити завдяки космічному телескопу Джеймс Вебб, інформує Апостроф.

Знімки опубліковані на сайті, присвяченому телескопу.

На першій фотографії зображено пилові "гори" Туманності Кіля. Це чи не найбільша та яскрава туманність на небі. Вона розташована в 7,6 тисячі світлових років від Землі і в ній розташована незліченна кількість зірок, які в рази більші за Сонце.

На другому знімку вчені показали планетарну туманність Південне Кільце. З себе туманність представляє газову хмару, що розширюється та оточує зірку, що вмирає. За попередніми підрахунками, її діаметр становить половину світлового року, а світло від Південного Кільця до дзеркал космічного телескопа сягало майже 2 тисяч років.

На заключний знімок потрапила група із п'яти галактик – Квінтет Стефана. Вони розташовані на відстані 290 мільйонів світлових років від Землі. Чотири з п'яти галактик замкнені в космічному танці взаємодій, що повторюються.


Максим Яценко, Апостроф





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