Туди ще не заглядала людина: NASA показало нові кольорові фото Всесвіту

У NASA продовжують дивувати вивченням Всесвіту і цього разу вчені показали серію з трьох повнокольорових знімків, які вдалося зробити завдяки космічному телескопу Джеймс Вебб, інформує Апостроф .

Знімки опубліковані на сайті, присвяченому телескопу.

На першій фотографії зображено пилові "гори" Туманності Кіля. Це чи не найбільша та яскрава туманність на небі. Вона розташована в 7,6 тисячі світлових років від Землі і в ній розташована незліченна кількість зірок, які в рази більші за Сонце.

На другому знімку вчені показали планетарну туманність Південне Кільце. З себе туманність представляє газову хмару, що розширюється та оточує зірку, що вмирає. За попередніми підрахунками, її діаметр становить половину світлового року, а світло від Південного Кільця до дзеркал космічного телескопа сягало майже 2 тисяч років.

На заключний знімок потрапила група із п'яти галактик – Квінтет Стефана. Вони розташовані на відстані 290 мільйонів світлових років від Землі. Чотири з п'яти галактик замкнені в космічному танці взаємодій, що повторюються.