Озера Землі випаровуються швидше, ніж вважалося

Вчені з Техаського університету заявили про те, що озера Землі випаровуються набагато швидше, ніж вважалося. І це випаровування відіграє значно більшу роль у гідрологічному циклі, ніж передбачалося, і істотно впливає на моделювання клімату та погоди, повідомляє Science Alert.

Природні та штучні озер займають приблизно п'ять мільйонів квадратних кілометрів площі Землі. У них міститься близько 90% запасів прісної води та мешкає дивовижна різноманітність організмів.