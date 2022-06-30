Озера Землі випаровуються швидше, ніж вважалося

Випаровування озер впливає на клімат та погоду на планеті, інформує ZN.ua.

Озера Землі випаровуються швидше, ніж вважалося
Озера випаровуються швидше, ніж думали вчені
© Википедия

Вчені з Техаського університету заявили про те, що озера Землі випаровуються набагато швидше, ніж вважалося. І це випаровування відіграє значно більшу роль у гідрологічному циклі, ніж передбачалося, і істотно впливає на моделювання клімату та погоди, повідомляє Science Alert.

Природні та штучні озер займають приблизно п'ять мільйонів квадратних кілометрів площі Землі. У них міститься близько 90% запасів прісної води та мешкає дивовижна різноманітність організмів.


Фаїна Вауліна, ZN.ua





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