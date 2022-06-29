2022-06-29
Супутник зафіксував над Каспійським морем дивну хмару
Вчені вже зацікавилися історією його походження.
Незвичайна хмара розвіялася через кілька годин© NASA
28 травня супутники зафіксували над Каспійським морем незвичайну хмару, яку в NASA назвали «особливою». Вона є цікавим прикладом того, як супутники можуть виявляти подібні явища в атмосфері Землі, повідомляє
Вчені використовували супутник Terra, щоб спостерігати за хмарою, поки вона рухалася до землі, а потім розсіювалася. Це мало допомогти їм дізнатися більше про те, як невеликі шарувато-купчасті хмари набувають такої форми.
Фаїна Вауліна, ZN.ua