Супутник зафіксував над Каспійським морем дивну хмару

28 травня супутники зафіксували над Каспійським морем незвичайну хмару, яку в NASA назвали «особливою». Вона є цікавим прикладом того, як супутники можуть виявляти подібні явища в атмосфері Землі, повідомляє Space.com.

Вчені використовували супутник Terra, щоб спостерігати за хмарою, поки вона рухалася до землі, а потім розсіювалася. Це мало допомогти їм дізнатися більше про те, як невеликі шарувато-купчасті хмари набувають такої форми.