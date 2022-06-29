Супутник зафіксував над Каспійським морем дивну хмару

Вчені вже зацікавилися історією його походження.

Супутник зафіксував над Каспійським морем дивну хмару
Незвичайна хмара розвіялася через кілька годин
© NASA

28 травня супутники зафіксували над Каспійським морем незвичайну хмару, яку в NASA назвали «особливою». Вона є цікавим прикладом того, як супутники можуть виявляти подібні явища в атмосфері Землі, повідомляє Space.com.

Вчені використовували супутник Terra, щоб спостерігати за хмарою, поки вона рухалася до землі, а потім розсіювалася. Це мало допомогти їм дізнатися більше про те, як невеликі шарувато-купчасті хмари набувають такої форми.


Фаїна Вауліна, ZN.ua





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