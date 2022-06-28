Скам'янілості з «Колиски людства» можуть бути набагато старшими, ніж вважалося

Ймовірно, вік знайдених тут останків складає чотири мільйони років, інформує ZN.ua.

Скам'янілості з «Колиски людства» можуть бути набагато старшими, ніж вважалося
Останки австралопітеків виявилися старшими, ніж вважалося
© wikipedia.org

Вчені заявили про те, що численні останки древніх гомінід, які були виявлені в африканських печерах, можуть бути набагато старшими, ніж вважалося раніше. Нове дослідження показало, що вік цих останків становить приблизно чотири мільйони років, що робить їх навіть старшими, ніж знамениті останки австралопітеку на прізвисько Люсі, повідомляє Science Alert.

У вапняковій печерній системі Стеркфонтейн, розташованій недалеко від Йоганнесбурга, за останнє століття було виявлено так багато стародавніх кісток гомінідів з роду австралопітеків, що її місцезнаходження було названо «Колискою людства». Тепер вчені заявили про те, що ці останки набагато старші за передбачуване.


Фаїна Вауліна, ZN.ua





Интересные новости
Вчені натрапили на несподівану знахідку у гнізді динозаврів: фотоВчені натрапили на несподівану знахідку у гнізді динозаврів: фото
У Канаді знайшли унікальну мумію мамонтеня, що жив 30 тисяч років тому: фото знахідкиУ Канаді знайшли унікальну мумію мамонтеня, що жив 30 тисяч років тому: фото знахідки
Лідники Тибетського нагір'я, що тануть, можуть вивільнити нові небезпечні види бактерійЛідники Тибетського нагір'я, що тануть, можуть вивільнити нові небезпечні види бактерій
Потепління клімату Землі - не лише наслідок людської діяльності - дослідженняПотепління клімату Землі - не лише наслідок людської діяльності - дослідження
В Ірландії знайшли величезну фортецю бронзового віку: фото та відеоВ Ірландії знайшли величезну фортецю бронзового віку: фото та відео
Блок рекламы


Похожие новости
Озера Землі випаровуються швидше, ніж вважалосяОзера Землі випаровуються швидше, ніж вважалося
Лідники Тибетського нагір'я, що тануть, можуть вивільнити нові небезпечні види бактерійЛідники Тибетського нагір'я, що тануть, можуть вивільнити нові небезпечні види бактерій
Відмінні від Землі інопланетні світи можуть бути придатними для життя протягом мільярдів років – вченіВідмінні від Землі інопланетні світи можуть бути придатними для життя протягом мільярдів років – вчені
Австралийский город полностью отказался от бутилированной воды
Последние новости
Подгружаем последние новости