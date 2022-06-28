Скам'янілості з «Колиски людства» можуть бути набагато старшими, ніж вважалося

Вчені заявили про те, що численні останки древніх гомінід, які були виявлені в африканських печерах, можуть бути набагато старшими, ніж вважалося раніше. Нове дослідження показало, що вік цих останків становить приблизно чотири мільйони років, що робить їх навіть старшими, ніж знамениті останки австралопітеку на прізвисько Люсі, повідомляє Science Alert.

У вапняковій печерній системі Стеркфонтейн, розташованій недалеко від Йоганнесбурга, за останнє століття було виявлено так багато стародавніх кісток гомінідів з роду австралопітеків, що її місцезнаходження було названо «Колискою людства». Тепер вчені заявили про те, що ці останки набагато старші за передбачуване.