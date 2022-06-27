Роботи зі штучним інтелектом схильні приймати сексистські та расистські рішення – вчені

Протягом кількох років вчені попереджали про небезпеку, яку несе розвиток штучного інтелекту (ШІ). І ця небезпека полягає не тільки в поневоленні людей машинами, а й у менш очевидних, але більш підступних способах. Машинне навчання може призвести до того, що ШІ приходить до образливих та сексистських упереджень.

І ця небезпека є не теоретичною, у новому дослідженні вчені експериментально підтвердили, що таке справді можливо, повідомляє Science Alert .