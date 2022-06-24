Вчені виявили найбільшу бактерію у світі

Вона приблизно в 50 разів більша, ніж усі відомі досі.

Вчені виявили найбільшу бактерію у світі
Вчені відкрили найбільшу бактерію
© Tomas Tyml

Вчені виявили у Гваделупі найбільшу з відомих на даний момент бактерій. Вона схожа на білі нитки довжиною з вію людини, повідомляє The Guardian.

Довжина бактерії Thiomargarita magnifica становить один сантиметр, вона приблизно в 50 разів більша, ніж усі інші відомі гігантські бактерії, і перша, яку можна роздивитися неозброєним оком. Тонкі білі нитки були виявлені на поверхні листя мангрових заростей у неглибоких тропічних морських болотах.


Фаїна Вауліна, ZN.ua





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