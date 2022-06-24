Вчені виявили найбільшу бактерію у світі

Вчені виявили у Гваделупі найбільшу з відомих на даний момент бактерій. Вона схожа на білі нитки довжиною з вію людини, повідомляє The Guardian .

Довжина бактерії Thiomargarita magnifica становить один сантиметр, вона приблизно в 50 разів більша, ніж усі інші відомі гігантські бактерії, і перша, яку можна роздивитися неозброєним оком. Тонкі білі нитки були виявлені на поверхні листя мангрових заростей у неглибоких тропічних морських болотах.