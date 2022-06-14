Археологи «собрали по кусочкам» редкий меч викингов

В прошлом году археолог-любитель из Норвегии сделал важное открытие. По сути, это была половина открытия - фрагмент металла, предназначение которого оставалось неясным, который был найден на ферме на северном побережье страны.

Этой весной была найдена оставшаяся часть паззла. Еще один археолог-любитель, друг первого, нашел массивный, богато украшенный и сложный меч, сообщает IFL Science.