Китайские ученые призвали разработать программу по уничтожению спутников Starlink

В Китае уверены, что аппараты могут быть угрозой национальной безопасности, информирует ZN.ua.

Китайские ученые призвали разработать программу по уничтожению спутников Starlink
Китай опасается военного потенциала спутников Starlink
© spacex.com

Китайские военные исследователи призвали к разработке оружия «жесткого поражения», которое сможет уничтожить систему спутников Starlink Илона Маска. Они считают, что спутниковая группировка может быть угрозой национальной безопасности страны, сообщает Live science.

Исследователи обратили внимание на «огромный потенциал Starlink для военных нужд» и на необходимость разработки контрмер для наблюдения, отключения или даже уничтожения аппаратов.


Фаина Ваулина, ZN.ua

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