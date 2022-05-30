Ученые выяснили, почему сердце способно к самовосстановлению

Важную роль играют иммунный ответ и реакция лимфатической системы, информирует ZN.ua.

Ученые выяснили, почему сердце способно к самовосстановлению
Ученые рассказали, какие клетки играют решающую роль в восстановлении сердца

Тело человека достаточно «изобретательно», когда речь идет о восстановлении после травм и приступов. Ученые достаточно давно изучают то, каким образом сердце может восстановиться после инфаркта миокарда. В новом исследовании они выяснили, что важную роль в самовосстановлении сердца после повреждения играет реакция иммунной и лимфатической системы, сообщает Science Alert.

Ключом к выводам, сделанным в ходе исследования, было открытие роли макрофагов, специализированных клеток, которые могут уничтожать бактерии или инициировать полезные воспалительные реакции. По словам ученых, эти клетки первыми реагируют на сердечный приступ и производят особый тип белка, называемый VEGFC.


Фаина Ваулина, ZN.ua

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