Ученые выяснили, почему сердце способно к самовосстановлению

Тело человека достаточно «изобретательно», когда речь идет о восстановлении после травм и приступов. Ученые достаточно давно изучают то, каким образом сердце может восстановиться после инфаркта миокарда. В новом исследовании они выяснили, что важную роль в самовосстановлении сердца после повреждения играет реакция иммунной и лимфатической системы, сообщает Science Alert.

Ключом к выводам, сделанным в ходе исследования, было открытие роли макрофагов, специализированных клеток, которые могут уничтожать бактерии или инициировать полезные воспалительные реакции. По словам ученых, эти клетки первыми реагируют на сердечный приступ и производят особый тип белка, называемый VEGFC.