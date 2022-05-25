В спутник Юпитера врезался загадочный крупный объект – ученые

Впадины, которые можно увидеть на большей части поверхности крупнейшего в Солнечной системе спутника, Ганимеда, вероятно, появились в результате столкновения с небесным телом диаметром около 150 километров. К таким выводам пришли японские ученые, сообщает Forbes .

Ганимед – это крупнейший из 79 спутников Юпитера. Он больше, чем Плутон и Меркурий, его диаметр составляет 5268 километров. Это единственный известный спутник планеты с собственным магнитным полем. У Ганимеда также есть атмосфера и, как считается, соленый океан под поверхностью.