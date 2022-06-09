В зеркало телескопа «Джеймс Уэбб» врезался микрометеорит

Новейший телескоп «Джеймс Уэбб» пережил «космическое ДТП». Между 23 и 25 мая в один из сегментов его главного зеркала врезался микрометеорит, сообщает NASA.

В агентстве заявили, что после первоначальной проверки команда миссии пришла к выводу, что телескоп все еще работает на уровне выше ожидаемого. Вместе с тем, столкновение произвело определенный эффект на полученные данные. Более тщательный анализ и измерения эффективности работы аппарата продолжаются.