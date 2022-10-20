«Джеймс Вебб» зробив знімок Стовпів творіння з туманності Орла

Це одна з найвідоміших космічних структур.

«Джеймс Вебб» зробив знімок Стовпів творіння з туманності Орла
"Джеймс Вебб" сфотографував Стовпи творіння
© NASA

Телескоп «Джеймс Вебб» передав на Землю знімок Стовпів творіння – однієї з найвідоміших структур у Всесвіті, яку «зробив знаменитою» телескоп «Хаббл». Як зазначає Space.com, на новому зображенні можна побачити безліч зірок, які розташовуються всередині об'єкта.

Стовпи творіння розташовуються на відстані семи тисяч світлових років від Землі в сузір'ї Змії і є частиною туманності Орла. Перше зображення структури було зроблено в 1995 році «Хабблом», вона вразила астрономів своєю жахливою красою.


Фаїна Вауліна, ZN.ua





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