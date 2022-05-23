2022-05-23
На этой неделе с Землей сблизится самый крупный в 2022 году астероид
Небесное тело пролетит на безопасном расстоянии от планеты, информирует
Астероид пролетит на безопасном расстоянии от Земли© NOIRLab/NSF/AURA/J. da Silva/Spaceengine
27 мая с Землей сблизится астероид 7335 (1989 JA), размеры которого в четыре раза превышают размеры Эмпайр-стейт-билдинг в Нью-Йорке. Как сообщает
Диаметр астероида составляет 1,8 километра. «Потенциально опасным» его обозначили из-за гигантского размера и близости к Земле во время пролета. Такая классификация означает, что он может нанести значительный ущерб, если все-таки врежется в планету.
Фаина Ваулина, ZN.ua