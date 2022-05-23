На этой неделе с Землей сблизится самый крупный в 2022 году астероид

Небесное тело пролетит на безопасном расстоянии от планеты, информирует ZN.ua.

На этой неделе с Землей сблизится самый крупный в 2022 году астероид
Астероид пролетит на безопасном расстоянии от Земли
© NOIRLab/NSF/AURA/J. da Silva/Spaceengine

27 мая с Землей сблизится астероид 7335 (1989 JA), размеры которого в четыре раза превышают размеры Эмпайр-стейт-билдинг в Нью-Йорке. Как сообщает Live science, небесное тело пролетит на расстоянии четырех миллионов километров от планеты, что в 10 раз дальше, чем Луна, но NASA отнесло его к классу потенциально опасных.

Диаметр астероида составляет 1,8 километра. «Потенциально опасным» его обозначили из-за гигантского размера и близости к Земле во время пролета. Такая классификация означает, что он может нанести значительный ущерб, если все-таки врежется в планету.


Фаина Ваулина, ZN.ua

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