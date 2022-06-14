В Финляндии запустили самый быстрый в Европе суперкомпьютер

Устройство является третьим по мощности суперкомпьютером в мире, информирует ZN.ua.

В Финляндии запустили самый быстрый в Европе суперкомпьютер
В Финляндии запустили самый быстрый в Европе суперкомпьютер
© depositphotos/scanrail

Европейское совместное предприятие по высокопроизводительным вычислениям (EuroHPC) представило новейший суперкомпьютер LUMI («Снег»). Это самый быстрый и энергоэффективный суперкомпьютер в Европе, а также третий по мощности – в мире, сообщает финское издание Yle.

Заместитель председателя Еврокомиссии по цифровым технологиям Маргрете Вестагер заявила, что огромная вычислительная мощность LUMI «послужит научным прорывам, к примеру, в медицине и исследованиях климата», таким, как разработка вакцин, диагностика рака или смягчение последствий изменения климата.


Фаина Ваулина, ZN.ua





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