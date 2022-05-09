«Кровавая Луна»: на следующей неделе состоится полное лунное затмение

В ночь с 15 на 16 мая состоится полное лунное затмение. Как сообщает Space.com , если погода будет безоблачной, наблюдать за ним смогут жители большей части Америки, Африки и Европы.

Отмечается, что затмение будет видно во всех регионах, где в это время Луна будет находиться над горизонтом. Максимальную фазу затмения увидят жители больше части Северной Америки, всей Южной Америки, Центральной и Западной Европы, а также большей части Африки. В общей сложности, наблюдать за явлением смогут 2,7 миллиарда человек.