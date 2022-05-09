2022-05-09
«Кровавая Луна»: на следующей неделе состоится полное лунное затмение
Затмение состоится ночью 16 мая.
Лунное затмение состоится в ночь на 16 мая© twitter.com/Astro_Christina
В ночь с 15 на 16 мая состоится полное лунное затмение. Как сообщает
Отмечается, что затмение будет видно во всех регионах, где в это время Луна будет находиться над горизонтом. Максимальную фазу затмения увидят жители больше части Северной Америки, всей Южной Америки, Центральной и Западной Европы, а также большей части Африки. В общей сложности, наблюдать за явлением смогут 2,7 миллиарда человек.
Фаина Ваулина, ZN.ua