«Кровавая Луна»: на следующей неделе состоится полное лунное затмение

Затмение состоится ночью 16 мая.

«Кровавая Луна»: на следующей неделе состоится полное лунное затмение
Лунное затмение состоится в ночь на 16 мая
© twitter.com/Astro_Christina

В ночь с 15 на 16 мая состоится полное лунное затмение. Как сообщает Space.com, если погода будет безоблачной, наблюдать за ним смогут жители большей части Америки, Африки и Европы.

Отмечается, что затмение будет видно во всех регионах, где в это время Луна будет находиться над горизонтом. Максимальную фазу затмения увидят жители больше части Северной Америки, всей Южной Америки, Центральной и Западной Европы, а также большей части Африки. В общей сложности, наблюдать за явлением смогут 2,7 миллиарда человек.


Фаина Ваулина, ZN.ua

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