Найден фрагмент астероида, погубившего динозавров - CNN

Крошечный фрагмент астероида, упавшего на Землю 66 миллионов лет назад, возможно, был найден в янтаре. Это открытие НАСА назвало «умопомрачительным», - сообщает CNN .

Это одна из нескольких поразительных находок в местности Танис - уникальном месте окаменелостей в формации Хелл-Крик в Северной Дакоте (США), где сохранились остатки катастрофического момента, положившего конец эре динозавров.

Обнаруженные там окаменелости включают рыбу, которую изрешетили обломки, выброшенные во время удара, черепаху, пронзенную палкой, и конечность, которая могла принадлежать динозавру, который был свидетелем удара астероида.

История открытий раскрывается в новом документальном фильме под названием «Апокалипсис динозавров», в котором участвуют натуралист сэр Дэвид Аттенборо и палеонтолог Роберт де Пальма , и который транслируется в среду на канале PBS «Нова».

Пыльные открытые равнины резко контрастируют с тем, как это место выглядело в конце мелового периода. В то время Средний Запад Америки был заболоченным тропическим лесом, а внутреннее море, которое давно исчезло, известное как Западный внутренний морской путь, простиралось от того места, где сейчас находится Мексиканский залив, до Канады.

Местность Танис, где работают исследователи, находится более чем в 2000 милях от ударного кратера Чиксулуб, оставленного астероидом, упавшим у побережья Мексики, но первоначальные открытия, сделанные на этом месте, убедили де Пальму в том, что здешние находки - редкие свидетельства того, что привело к концу эры динозавров.

Здесь тысячи хорошо сохранившихся окаменелостей рыб, которые, как полагает де Пальма, были погребены заживо когда невероятная волна, созданная ударом астероида, помчалась по морю. В отличие от цунами, которым может потребоваться несколько часов, чтобы достичь суши после землетрясения в море, эти движущиеся массы воды, известные как сейши, вздыбились мгновенно после того, как массивный астероид упал в море.

Ученый уверен, что рыба погибла буквально в течение часа после удара астероида, а не в результате массивных лесных пожаров или ядерной зимы, наступившей в последующие дни и месяцы. Анализ окаменелостей рыб также выявил падение астероида весной.

«Одно доказательство за другим начали накапливаться и менять историю. Это была последовательность улик, как в расследовании Шерлока Холмса», — сказал де Пальма.

«Это дает момент за моментом историю того, что происходит сразу после удара, и в конечном итоге вы получаете такой богатый ресурс для научных исследований».