На Карибах знайдено бактерії-гіганти - можна побачити навіть без мікроскопа

Група вчених виявила на Карибських островах бактерії-гіганти, довжина яких може досягати одного сантиментру.

Про це пише британський таблоїд Daily Mail, інформує Апостроф.

Вид, що отримав назву Thiomargarita magnifica, був виявлений на листі у водах мангрових боліт у Гваделупі, а також на території Малих Антильських островів.

Вчені стверджують, що бактерії-гіганти можуть досягати одного сантиметра завдовжки і їх можна побачити неозброєним оком без використання мікроскопів.

"Він у 5000 разів більше, ніж більшість бактерій. Якщо розглядати відкриття у певному контексті, це було б схоже на зустріч людини з іншою, зріст якої як гора Еверест. Ми знаємо, що вона росте і процвітає на поверхні відкладів мангрових заростей у Карибському морі. Щодо метаболізму - він живе за рахунок хемосинтезу, аналогічного фотосинтезу рослин", - прокоментував знахідку морський біолог із Національної лабораторії Лоуренса Жан-Марі Фолланд.

Вперше бактерії-гіганти виявили у 2009 році, але вчені не надали цьому уваги, оскільки подумали, що це грибок.


Богдан Соловйов, Апостроф





Интересные новости
Вчені натрапили на несподівану знахідку у гнізді динозаврів: фотоВчені натрапили на несподівану знахідку у гнізді динозаврів: фото
У Канаді знайшли унікальну мумію мамонтеня, що жив 30 тисяч років тому: фото знахідкиУ Канаді знайшли унікальну мумію мамонтеня, що жив 30 тисяч років тому: фото знахідки
NASA продовжило наукову місію апарату InSight, але він «помре» ранішеNASA продовжило наукову місію апарату InSight, але він «помре» раніше
Гігантська пляма на Сонці подвоїла свої розміри за 24 годиниГігантська пляма на Сонці подвоїла свої розміри за 24 години
Вчені пояснили появу «бджолиних сот» на МарсіВчені пояснили появу «бджолиних сот» на Марсі
Блок рекламы


Похожие новости
Доказано: жизнь на метеоритах возможна
Названа еще одна возможная причина массового вымирания
На "Фукусиме-1" авария: возможна утечка радиации
На Карибах возможны сильнейшие цунами
Найдена возможная причина болезни Паркинсона
Передача энергии возможна как без потерь, так и без сверхпроводимости
Углекислый газ: безопасная нейтрализация возможна
Жизнь на Марсе возможна: на планете нашли запасы органических веществ
Новые снимки марсианского плато подтвердили: жизнь на Красной планете все-таки возможна
Астрономы обнаружили уже вторую планету, на которой возможна жизнь
Последние новости
Подгружаем последние новости