На Карибах знайдено бактерії-гіганти - можна побачити навіть без мікроскопа

Група вчених виявила на Карибських островах бактерії-гіганти, довжина яких може досягати одного сантиментру.

Про це пише британський таблоїд Daily Mail, інформує Апостроф .

Вид, що отримав назву Thiomargarita magnifica, був виявлений на листі у водах мангрових боліт у Гваделупі, а також на території Малих Антильських островів.

Вчені стверджують, що бактерії-гіганти можуть досягати одного сантиметра завдовжки і їх можна побачити неозброєним оком без використання мікроскопів.

"Він у 5000 разів більше, ніж більшість бактерій. Якщо розглядати відкриття у певному контексті, це було б схоже на зустріч людини з іншою, зріст якої як гора Еверест. Ми знаємо, що вона росте і процвітає на поверхні відкладів мангрових заростей у Карибському морі. Щодо метаболізму - він живе за рахунок хемосинтезу, аналогічного фотосинтезу рослин", - прокоментував знахідку морський біолог із Національної лабораторії Лоуренса Жан-Марі Фолланд.

Вперше бактерії-гіганти виявили у 2009 році, але вчені не надали цьому уваги, оскільки подумали, що це грибок.