Навіть «помірна» ядерна війна може суттєво вплинути на клімат – вчені

Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, країна-агресор неодноразово згадувала можливість використання ядерної зброї. США вважають ймовірність застосування тактичної ядерної зброї РФ малоймовірною. Але побоювання щодо того, що світ може прийти до ядерного конфлікту, стали найвищими з кінця холодної війни, пише Phys.org.

Окрім жахливих доль жертв в епіцентрі ударів, великомасштабна ядерна війна глибоко змінить кліматичну систему. У разі більш обмеженого впливу, наслідки можуть бути менш масштабними, але все ж таки руйнівними. Дослідження вчених показують, що навіть «помірний» ядерний конфлікт може спричинити кліматичну катастрофу.