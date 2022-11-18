Навіть «помірна» ядерна війна може суттєво вплинути на клімат – вчені

Дослідники вважають, що навіть у цьому випадку на Світовий океан чекають на глобальні зміни, інформує ZN.ua.

Навіть «помірна» ядерна війна може суттєво вплинути на клімат – вчені
Ядерна війна може спустошити Світовий океан
© depositphotos/SergeyNivens

Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, країна-агресор неодноразово згадувала можливість використання ядерної зброї. США вважають ймовірність застосування тактичної ядерної зброї РФ малоймовірною. Але побоювання щодо того, що світ може прийти до ядерного конфлікту, стали найвищими з кінця холодної війни, пише Phys.org.

Окрім жахливих доль жертв в епіцентрі ударів, великомасштабна ядерна війна глибоко змінить кліматичну систему. У разі більш обмеженого впливу, наслідки можуть бути менш масштабними, але все ж таки руйнівними. Дослідження вчених показують, що навіть «помірний» ядерний конфлікт може спричинити кліматичну катастрофу.


Фаїна Вауліна, ZN.ua





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