Цієї ночі апарат DART вріжеться в супутник астероїда: на це можна подивитися онлайн

Зіткнення відбудеться уночі 27 вересня.

Цієї ночі апарат DART вріжеться в супутник астероїда: на це можна подивитися онлайн
DART має врізатися в супутник астероїда Дідім
© NASA

У ніч на 27 вересня за київським часом апарат NASA DART має врізатись у Діморф – супутник астероїда Дідім. Зіткнення відбудеться близько другої години ночі, американське космічне агентство вестиме пряму трансляцію з камери апарату DRACO. Разом з тим варто враховувати, що DART знаходиться на великій відстані від Землі, тому трансляція проходитиме з затримкою.

NASA розпочне трансляцію о 00:30 за київським часом.


Фаїна Вауліна, ZN.ua





Интересные новости
Телескоп «Джеймс Вебб» зробив неймовірно чіткі знімки кілець НептунаТелескоп «Джеймс Вебб» зробив неймовірно чіткі знімки кілець Нептуна
Вчені розповіли, як з'явилися перші континенти ЗемліВчені розповіли, як з'явилися перші континенти Землі
Вчені вперше в історії клонували арктичного вовка – вони перебувають на межі вимирання: фотоВчені вперше в історії клонували арктичного вовка – вони перебувають на межі вимирання: фото
Наступного тижня Юпітер наблизиться до Землі на мінімальну за 59 років відстаньНаступного тижня Юпітер наблизиться до Землі на мінімальну за 59 років відстань
Вчені виявили найближчу до Землі чорну діруВчені виявили найближчу до Землі чорну діру
Блок рекламы


Похожие новости
Завдяки гарній погоді на Марсі: апарат InSight «проживе» довшеЗавдяки гарній погоді на Марсі: апарат InSight «проживе» довше
Апарат NASA зафіксував тремтіння від падіння метеоритів на МарсАпарат NASA зафіксував тремтіння від падіння метеоритів на Марс
Кільця Сатурна – залишки його колишнього супутника – гіпотезаКільця Сатурна – залишки його колишнього супутника – гіпотеза
Європейський апарат зафіксував незвичайне явище, що прискорює сонячний вітерЄвропейський апарат зафіксував незвичайне явище, що прискорює сонячний вітер
В апарат ESA врізався потужний потік сонячної плазмиВ апарат ESA врізався потужний потік сонячної плазми
Китай запустив на орбіту таємничий супутник-шпигунКитай запустив на орбіту таємничий супутник-шпигун
Вчені відкрили супутник у троянського астероїда ЮпітераВчені відкрили супутник у троянського астероїда Юпітера
Крижана кірка супутника Юпітера Європи може складатися з «підводного снігу» – вченіКрижана кірка супутника Юпітера Європи може складатися з «підводного снігу» – вчені
Грунт астероїда Рюгу може виявитися «найчистішою речовиною» Сонячної системиГрунт астероїда Рюгу може виявитися «найчистішою речовиною» Сонячної системи
Люди навчилися говорити, коли втратили частину голосового апарату приматівЛюди навчилися говорити, коли втратили частину голосового апарату приматів
Последние новости
Подгружаем последние новости