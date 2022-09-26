Цієї ночі апарат DART вріжеться в супутник астероїда: на це можна подивитися онлайн

У ніч на 27 вересня за київським часом апарат NASA DART має врізатись у Діморф – супутник астероїда Дідім. Зіткнення відбудеться близько другої години ночі, американське космічне агентство вестиме пряму трансляцію з камери апарату DRACO. Разом з тим варто враховувати, що DART знаходиться на великій відстані від Землі, тому трансляція проходитиме з затримкою.

NASA розпочне трансляцію о 00:30 за київським часом.