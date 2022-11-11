Дайвери виявили в Атлантичному океані фрагмент шатлу «Челленджер»

Дайвери виявили біля узбережжя штату Флорида (США) уламки космічного корабля "Челленджер", який вибухнув над Атлантичним океаном 36 років тому, повідомляє The New York Times. Тоді загинули всі сім членів екіпажу, це одна з найтрагічніших катастроф в історії американської космонавтики.

Дайвери опустилися на дно Атлантичного океану в лютому для зйомок телевізійної програми, вони сподівалися знайти пошуково-рятувальний літак, який зник у 1945 році. В результаті вони виявили плаский металевий предмет. Але з упевненістю сказати, що це було, дайвери не могли і знову повернулися на це місце в травні.