2022-11-11
Дайвери виявили в Атлантичному океані фрагмент шатлу «Челленджер»
Він вибухнув 36 років тому, на борту було сім астронавтів, інформує
"Челленджер" вибухнув 1968 року© NASA
Дайвери виявили біля узбережжя штату Флорида (США) уламки космічного корабля "Челленджер", який вибухнув над Атлантичним океаном 36 років тому, повідомляє
Дайвери опустилися на дно Атлантичного океану в лютому для зйомок телевізійної програми, вони сподівалися знайти пошуково-рятувальний літак, який зник у 1945 році. В результаті вони виявили плаский металевий предмет. Але з упевненістю сказати, що це було, дайвери не могли і знову повернулися на це місце в травні.
Фаїна Вауліна, ZN.ua