Фрагменти китайської ракети-носія впали неподалік острова Борнео

Це вже третій такий випадок за два роки.

Фрагменти китайської ракети-носія впали неподалік острова Борнео
Уламки китайської ракети впали біля острова Борнео
© Новое время

22-тонний прискорювач китайської ракети-носія Long March 5B впав неподалік острова Борнео. Це вже третій випадок за два роки, коли Китай дозволяє такому великому фрагменту ракети неконтрольовано увійти в атмосферу, повідомляє Spaceflightnow.

Даних про постраждалих або будь-які збитки, спричинені падінням прискорювача, не надходило.


Фаїна Вауліна, ZN.ua





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