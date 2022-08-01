2022-08-01
Фрагменти китайської ракети-носія впали неподалік острова Борнео
Це вже третій такий випадок за два роки.
Уламки китайської ракети впали біля острова Борнео© Новое время
22-тонний прискорювач китайської ракети-носія Long March 5B впав неподалік острова Борнео. Це вже третій випадок за два роки, коли Китай дозволяє такому великому фрагменту ракети неконтрольовано увійти в атмосферу, повідомляє
Даних про постраждалих або будь-які збитки, спричинені падінням прискорювача, не надходило.
Фаїна Вауліна, ZN.ua