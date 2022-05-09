Вулканы «убили» Венеру и чуть было не сделали того же с Землей – ученые

Исследователи считают, что планету превратил в ад парниковый эффект, информирует ZN.ua.

Вулканы «убили» Венеру и чуть было не сделали того же с Землей – ученые
Вулканическая активность на Венере превратила ее в ад
© NASA

Ученые из Карлтонского университета заявили о том, что превратить Венеру в ад, каким она является на данный момент, могло не близкое расположение к Солнцу, а вулканическая активность. Она вызвала парниковый эффект, который, как считают ученые, чуть было не погубил и Землю, сообщает Universe today.

Чтобы выяснить, как часто наша планета страдала от вулканических извержений и то, как они влияли на нее, ученые изучили появление на Земле трапов или траповых формаций. Это огромные залежи пород, образованные магмой, разбросанные по всему миру.


Фаина Ваулина, ZN.ua

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