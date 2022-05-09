Вулканы «убили» Венеру и чуть было не сделали того же с Землей – ученые

Ученые из Карлтонского университета заявили о том, что превратить Венеру в ад, каким она является на данный момент, могло не близкое расположение к Солнцу, а вулканическая активность. Она вызвала парниковый эффект, который, как считают ученые, чуть было не погубил и Землю, сообщает Universe today.

Чтобы выяснить, как часто наша планета страдала от вулканических извержений и то, как они влияли на нее, ученые изучили появление на Земле трапов или траповых формаций. Это огромные залежи пород, образованные магмой, разбросанные по всему миру.