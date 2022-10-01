2022-10-01
NASA та SpaceX хочуть продовжити життя телескопа «Хаббл»
Ймовірно телескоп переведуть на іншу орбіту.
Життя "Хаббла" хочуть продовжити© itc.ua
NASA та SpaceX розглядають можливість переведення телескопа «Хаббл» на вищу орбіту, що може допомогти продовжити його життя, повідомляє
У «Хаббла» немає вбудованих двигунів, які б допомогти йому протистояти хоч і невеликому, але існуючому опору в цьому регіоні космосу. Раніше орбіту апарату коригували за допомогою "Шаттлів". Тепер для цього можуть використати корабель Dragon.
Фаїна Вауліна, ZN.ua