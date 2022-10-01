NASA та SpaceX хочуть продовжити життя телескопа «Хаббл»

NASA та SpaceX розглядають можливість переведення телескопа «Хаббл» на вищу орбіту, що може допомогти продовжити його життя, повідомляє ScienceAlert. Апарат працює вже 30 років на орбіті заввишки 540 км від поверхні Землі.

У «Хаббла» немає вбудованих двигунів, які б допомогти йому протистояти хоч і невеликому, але існуючому опору в цьому регіоні космосу. Раніше орбіту апарату коригували за допомогою "Шаттлів". Тепер для цього можуть використати корабель Dragon.