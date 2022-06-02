К Земле приближается крупный потенциально опасный астероид

Астероид, размеры которого в три раза превышают размеры синего кита, пролетит мимо Земли 6 июня. Он будет двигаться на скорости 26 тысяч километров в час, сообщает Live Science .

Небесное тело получило обозначение 2021 GT2, ожидается, что оно пройдет на расстоянии 3,5 миллионов километров от нашей планеты. Это примерно в 10 раз больше расстояния от Земли до Луны.