2022-06-02
К Земле приближается крупный потенциально опасный астероид
Ожидается, что он пролетит на расстоянии 3,5 миллиона километров от планеты, информирует
Потенциально опасный астероид сблизится с Землей 6 июня© NOIRLab/NSF/AURA/J. da Silva/Spaceengine
Астероид, размеры которого в три раза превышают размеры синего кита, пролетит мимо Земли 6 июня. Он будет двигаться на скорости 26 тысяч километров в час, сообщает
Небесное тело получило обозначение 2021 GT2, ожидается, что оно пройдет на расстоянии 3,5 миллионов километров от нашей планеты. Это примерно в 10 раз больше расстояния от Земли до Луны.
Фаина Ваулина, ZN.ua