К Земле приближается крупный потенциально опасный астероид

Ожидается, что он пролетит на расстоянии 3,5 миллиона километров от планеты, информирует ZN.ua.

К Земле приближается крупный потенциально опасный астероид
Потенциально опасный астероид сблизится с Землей 6 июня
© NOIRLab/NSF/AURA/J. da Silva/Spaceengine

Астероид, размеры которого в три раза превышают размеры синего кита, пролетит мимо Земли 6 июня. Он будет двигаться на скорости 26 тысяч километров в час, сообщает Live Science.

Небесное тело получило обозначение 2021 GT2, ожидается, что оно пройдет на расстоянии 3,5 миллионов километров от нашей планеты. Это примерно в 10 раз больше расстояния от Земли до Луны.


Фаина Ваулина, ZN.ua

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