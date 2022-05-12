2022-05-12
Ученые нашли подо льдами Антарктиды гигантские залежи грунтовых вод
Эта система резервуаров может ускорить движение ледников к морю, информирует
Грунтовые воды могут ускорять движение ледников к морю© pixabay/dassel
Ученые обнаружили глубоко подо льдами Западной Антарктиды гигантскую циркулирующую систему грунтовых вод. Подобные системы могут рассказать о том, как ледяной континент реагирует, или даже участвует, в изменении климата, сообщает
Авторы исследования, опубликованного в журнале Science, считают, что грунтовые воды могут играть ключевую роль в понимании эффекта, который оказывает течение воды на движение антарктических ледников к океану.
Фаина Ваулина, ZN.ua