Ученые нашли подо льдами Антарктиды гигантские залежи грунтовых вод

Ученые обнаружили глубоко подо льдами Западной Антарктиды гигантскую циркулирующую систему грунтовых вод. Подобные системы могут рассказать о том, как ледяной континент реагирует, или даже участвует, в изменении климата, сообщает Cosmos magazine.

Авторы исследования, опубликованного в журнале Science, считают, что грунтовые воды могут играть ключевую роль в понимании эффекта, который оказывает течение воды на движение антарктических ледников к океану.