У Норвегії знайшли унікальний меч вікінгів – проливає світло на їхні подорожі: фото

У Норвегії було знайдено меч епохи вікінгів у трьох частинах різними людьми у різний період – раніше він знаходився у могилі королеви Гаузель, інформує Апостроф .

Про це повідомляє phys.org.

Так, зброю було знайдено за допомогою металошукача в районі Йотто/Гаузель у Ставангері. Могила, в якій був закопаний меч, була знайдена в 1883 році, вона вважається однією з найбагатших жіночих могил епохи вікінгів. Як і в жінок, похованих на кораблі Осеберг, королева Гаузелів у могилі мала багаті артефакти з Британських островів.

Меч був би одним із найбільш ефектно прикрашених і найважчих мечів епохи вікінгів. Клинок відсутній, але рукоятка прикрашена унікальними деталями із золота та срібла, а також вишуканими деталями, невідомими раніше.

Після знахідки стародавню зброю передали Музею археології Університету Ставангера, де вона знаходиться на консервації. На рукояті все ще важко розглянути деталі, але декор включає позолочені елементи типових тваринних стилів, знайдених в епоху заліза і вікінгів, між 550 і 1050 роками.

"Працювати над такою знахідкою дуже цікаво. Це складна робота, але ми щодня відкриваємо нові деталі", - розповіла реставратор Кора Ошман, яка відповідає за збереження.

На рукояті також є геометричні фігури із срібла, виконані в так званій техніці черні. Це означає, що для створення чорних смуг на сріблі використовувалась своєрідна металева суміш.

"Техніка дуже високої якості, а багатий і складний декор та особлива форма хрестовини роблять цю знахідку справді унікальною", - заявив археолог Занетт Глорстад із музею.

Коли необхідні роботи буде завершено, меч буде виставлений в Археологічному музеї Університету Ставангера.