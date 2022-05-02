В Новой Зеландии нашли «Библию грешников», которая поощряет прелюбодеяние
Это первая копия Библии с такой ошибкой, которую нашли в Южном полушарии, информирует
В Новой Зеландии обнаружили копию Библии, в которой была допущена ошибка, из-за которой она поощряла прелюбодеяние. «Безнравственная» Библия, напечатанная в 1631 году, стала известна благодаря тому, что в ней было пропущено слово «не» в седьмой заповеди, в результате чего та предписывала верующим «прелюбодействовать», сообщает
Всего была напечатана тысяч экземпляров этого теста, который стал известен как «Библия грешников» или «Библия прелюбодеев». Ошибку обнаружили лишь год спустя. После этого печатников Роберта Баркера и Мартина Лукаса вызвали к королю Карлу І, их судили, обвинив в небрежном исполнении. Их лишили лицензии на печать и наложили штраф в размере 300 фунтов стерлингов, который они должны были выплачивать в течение многих лет, хотя потом его отменили. Большую часть текстов уничтожили, в обращении осталось около 20 штук.