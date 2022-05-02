В Новой Зеландии нашли «Библию грешников», которая поощряет прелюбодеяние

В Новой Зеландии обнаружили копию Библии, в которой была допущена ошибка, из-за которой она поощряла прелюбодеяние. «Безнравственная» Библия, напечатанная в 1631 году, стала известна благодаря тому, что в ней было пропущено слово «не» в седьмой заповеди, в результате чего та предписывала верующим «прелюбодействовать», сообщает The Guardian .

Всего была напечатана тысяч экземпляров этого теста, который стал известен как «Библия грешников» или «Библия прелюбодеев». Ошибку обнаружили лишь год спустя. После этого печатников Роберта Баркера и Мартина Лукаса вызвали к королю Карлу І, их судили, обвинив в небрежном исполнении. Их лишили лицензии на печать и наложили штраф в размере 300 фунтов стерлингов, который они должны были выплачивать в течение многих лет, хотя потом его отменили. Большую часть текстов уничтожили, в обращении осталось около 20 штук.