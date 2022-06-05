Китай готовится к запуску новой миссии на свою орбитальную космическую станцию

Экипаж из трех человек проведет на станции Tiangong шесть месяцев, информирует ZN.ua.

Китай готовится к запуску новой миссии на свою орбитальную космическую станцию

Китай готовится к запуску новой миссии из трех человек на свою орбитальную космическую станцию Tiangong, сообщило в субботу Китайское космическое агентство,.

Экипаж проведет на станции 6 месяцев, в течение которых будет контролировать пристыковку двух лабораторных модулей к основному жилому отсеку, который был запущен в апреле 2021 года.

Космический корабль должен стартовать из Центра запуска спутников Цзюцюань на краю пустыни Гоби в 10:44 утра в воскресенье (0244 GMT), сообщило агентство. Космический корабль поднимет на орбиту ракета-носитель Long March 2F.

Командир экипажа Чэнь Дун и астронавты Лю Ян и Цай Сючжэ соберут трехмодульную конструкцию, соединив ее с уже существующими "Тяньхэ", "Вэньтянь" и "Мэнтянь", которые должны прибыть в июле и октябре. Грузовой корабль "Тяньчжоу-3" останется пристыкованным к станции.


Юлия Мельничук, ZN.ua





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