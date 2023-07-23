Окупанти модернізували деякі види ракет — ГУР

Російські війська відновили використання комплексів "Бастіон".

Представник Головного управління розвідки Міноборони України Вадим Скібіцький заявив, що війська РФ модернізували ракети "Онікс" та Х-22, інформує ZN.ua.

Окупанти модернізували деякі види ракет — ГУР
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"Ми чітко знаємо, що були проведені заходи по модернізації деяких видів (ракет, - ред.). Там ж сама Х-22 по суті вже стала Х-32, тобто пройшла модернізацію", - зазначив Скібіцький в інтерв’ю Олегу Панюті.

За його словами, українська розвідка має інформацію про плани й заходи, які здійснювала РФ по модернізації ракет "Онікс".

Він також зазначив, що російські окупаційні війська після модернізації відновили використання комплексів "Бастіон".


Анна Конюченко, ZN.ua





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