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2023-07-23
Окупанти модернізували деякі види ракет — ГУР
Російські війська відновили використання комплексів "Бастіон".
Представник Головного управління розвідки Міноборони України Вадим Скібіцький заявив, що війська РФ модернізували ракети "Онікс" та Х-22, інформує
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"Ми чітко знаємо, що були проведені заходи по модернізації деяких видів (ракет, - ред.). Там ж сама Х-22 по суті вже стала Х-32, тобто пройшла модернізацію", -
За його словами, українська розвідка має інформацію про плани й заходи, які здійснювала РФ по модернізації ракет "Онікс".
Він також зазначив, що російські окупаційні війська після модернізації відновили використання комплексів "Бастіон".
Анна Конюченко, ZN.ua