Контрнаступ українських військових розвивався б швидше, якби США надали ATACMS — Лінкявічус

Колишній глава МЗС Литви заявив, що в України критично мало всіх типів боєприпасів.

Контрнаступ Збройних Сил України розвивався б швидше, якби Сполучені Штати Америки надали Україні далекобійні ракети ATACMS, заявив колшиній глава МЗС Литви Лінас Лінкявічус у Twitter, інформує ZN.ua.

Контрнаступ українських військових розвивався б швидше, якби США надали ATACMS — Лінкявічус
© Getty Images

За його словами, в нашій країні критично мало всіх типів боєприпасів.

"Це робить контрнаступ важким, кровопролитним і тривалим. Жодна російська військова база в Україні не була б у безпеці, якби США надали їм ATACMS. У Пентагоні вперто повторюють, що вони Україні не потрібні. Хто правий?", - наголосив Лінкявічус.

За словами американських чиновників, адміністрація президента США Джо Байдена, принаймні поки що, твердо тримається своєї відмови надсилати Україні далекобійні ракети ATACMS, попри зростання тиску з боку законодавців у Штатах і заклики уряду в Києві, пише WP.


Анна Конюченко, ZN.ua





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