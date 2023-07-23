Контрнаступ українських військових розвивався б швидше, якби США надали ATACMS — Лінкявічус

Колишній глава МЗС Литви заявив, що в України критично мало всіх типів боєприпасів.

Контрнаступ Збройних Сил України розвивався б швидше, якби Сполучені Штати Америки надали Україні далекобійні ракети ATACMS, заявив колшиній глава МЗС Литви Лінас Лінкявічус у Twitter , інформує ZN.ua .

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За його словами, в нашій країні критично мало всіх типів боєприпасів.

"Це робить контрнаступ важким, кровопролитним і тривалим. Жодна російська військова база в Україні не була б у безпеці, якби США надали їм ATACMS. У Пентагоні вперто повторюють, що вони Україні не потрібні. Хто правий?", - наголосив Лінкявічус.