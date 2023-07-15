Блінкен: Довгострокові зобов'язання НАТО щодо України — найкращий спосіб переконати Путіна, що він не переможе

Держсекретар США прогнозує, що глава Кремля намагатиметься затягнути війну.

Довгострокові зобов'язання, прийняті на саміті НАТО у Вільнюсі цього тижня, можуть бути найефективнішим способом переконати президента Росії Владіміра Путіна у тому, що він не зможе перемогти у війні проти України. Про це заявив державний секретар США Ентоні Блінкен, повідомляє CNN , інформує ZN.ua .

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Зобов'язання НАТО "можуть бути найкращим способом позбавити Владіміра Путіна ідеї, що він може якимось чином пережити Україну і пережити десятки країн, які підтримують Україну", сказав Блінкен на пресконференції в Джакарті.

"Це, мабуть, найшвидший спосіб покласти край цій війні", - додав він.

Блінкен спрогнозував, що Путін намагатиметься затягнути війну "на невизначений термін", незважаючи на "жахливі витрати, які він спровокував для самої Росії".

"Поки він продовжує вірити, що якимось чином переможе, то, швидше за все, буде продовжувати. Його потрібно позбавити цієї ідеї. Ці довгострокові зобов'язання щодо безпеки України, а також щодо її економічного добробуту та гуманітарної допомоги, ймовірно, є найкращим способом зробити це", - вважає Блінкен.

"Питання зараз полягає в тому, де і як це закінчиться. По суті, ці рішення має приймати Україна, тому що йдеться про її майбутнє", - додав він, повторивши загальний рефрен США про те, що Київ має сам вирішувати, як і коли вести будь-які мирні переговори з Росією.

"Ми не бачимо жодних ознак того, що Росія дійсно готова до конструктивної дипломатії і припинення війни, яку вона розпочала", - заявив Блінкен.

Хоча Україна, як і очікувалося, не отримала офіційного політичного запрошення на вступ до НАТО на саміті, низка країн Альянсу надали Києву «гарантії безпеки» і запевнили, що його майбутнє – в НАТО.

Зокрема, країни G7 ухвалили спільну декларацію про «гарантії безпеки» для України, яка передбачає довгострокову підтримку нашої держави у безпековій та економічній сферах. До цієї декларації долучилися й інші країни, зокрема, Чехія, Данія, Нідерланди, Норвегія, Іспанія та Швеція.