Запрошення України до НАТО багато в чому прив'язане до завершення війни — президент Литви

За словами Науседи, зараз ніхто в НАТО не ставить питання про те, чи стане Україна частиною Альянсу.

Запрошення України до вступу в НАТО здебільшого пов'язане із завершенням війни. Про це заявив президент Литви Гітанас Науседа, повідомляє LRT, інформує ZN.ua.

Запрошення України до НАТО багато в чому прив'язане до завершення війни — президент Литви
© Офіс президента

Так Науседа прокоментував підсумки саміту НАТО у Вільнюсі, під час якого лідери домовилися про те, що Україна зможе вступити в Альянс за згодою союзників та виконання певних умов.

За словами Науседи, зараз ніхто в НАТО не ставить питання про те, чи стане Україна частиною Альянсу.

«Прийнято багато рішень, які насамперед зміцнюють нашу безпеку та силу», - сказав лідер Литви.

Україна та президент Володимир Зеленський знають про умови, але побоюються, що їхній список може бути нескінченним, сказав Науседа.

За його словами, вони побоюються формулювання.

«Виходячи з того, що «при виконанні умов» можна висувати нові і нові вимоги», — пояснив президент Литви.

Науседа каже, що запевнив Зеленського у тому, що у НАТО всі єдині у підтримці України.

11-12 липня у Вільнюсі відбувся саміт НАТО. У комюніке саміту, зокрема, йдеться про прогрес Києва на шляху до вступу в Альянс. Водночас, питання запрошення залишається нечітким. Чи відчинили для українців двері до Альянсу, якщо й дозволили обійти ПДЧ? Про досягнення й невдачі саміту для нашої країни — в статті Володимира Кравченка «Чи стала Україна ближчою до НАТО?».


Анастасія Гурін, ZN.ua





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