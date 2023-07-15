Запрошення України до НАТО багато в чому прив'язане до завершення війни — президент Литви
За словами Науседи, зараз ніхто в НАТО не ставить питання про те, чи стане Україна частиною Альянсу.
Запрошення України до вступу в НАТО здебільшого пов'язане із завершенням війни. Про це заявив президент Литви Гітанас Науседа, повідомляє
Так Науседа прокоментував підсумки саміту НАТО у Вільнюсі, під час якого лідери домовилися про те, що Україна зможе вступити в Альянс за згодою союзників та виконання певних умов.
За словами Науседи, зараз ніхто в НАТО не ставить питання про те, чи стане Україна частиною Альянсу.
«Прийнято багато рішень, які насамперед зміцнюють нашу безпеку та силу», - сказав лідер Литви.
Україна та президент Володимир Зеленський знають про умови, але побоюються, що їхній список може бути нескінченним, сказав Науседа.
За його словами, вони побоюються формулювання.
«Виходячи з того, що «при виконанні умов» можна висувати нові і нові вимоги», — пояснив президент Литви.
Науседа каже, що запевнив Зеленського у тому, що у НАТО всі єдині у підтримці України.
11-12 липня у Вільнюсі відбувся саміт НАТО. У комюніке саміту, зокрема, йдеться про прогрес Києва на шляху до вступу в Альянс. Водночас, питання запрошення залишається нечітким. Чи відчинили для українців двері до Альянсу, якщо й дозволили обійти ПДЧ? Про досягнення й невдачі саміту для нашої країни — в статті Володимира Кравченка «Чи стала Україна ближчою до НАТО?».