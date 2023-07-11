Зеленський та Байден зустрінуться у Вільнюсі

Салліван пообіцяв, що для України розроблять "шлях реформ".

Радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван підтвердив учорашні повідомлення західних ЗМІ про те, що американський лідер Джо Байден зустрінеться у Вільнюсі зі своїм українським колегою Володимиром Зеленський. За словами Саллівана, які цитує AFP , станеться це 12 липня, тобто завтра.

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Радник Байдена зауважив, що в НАТО визначилися з тим, яким буде шлях в Альянс для України без якогось "графіку", інформує ZN.ua .

"Шлях реформ для України буде розроблений", - зауважив він.