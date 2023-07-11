Зеленський та Байден зустрінуться у Вільнюсі

Салліван пообіцяв, що для України розроблять "шлях реформ".

Радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван підтвердив учорашні повідомлення західних ЗМІ про те, що американський лідер Джо Байден зустрінеться у Вільнюсі зі своїм українським колегою Володимиром Зеленський. За словами Саллівана, які цитує AFP, станеться це 12 липня, тобто завтра.

Зеленський та Байден зустрінуться у Вільнюсі
© Getty Images

Радник Байдена зауважив, що в НАТО визначилися з тим, яким буде шлях в Альянс для України без якогось "графіку", інформує ZN.ua.

"Шлях реформ для України буде розроблений", - зауважив він.


Вікторія Хмілевська, ZN.ua





Интересные новости
МОЗ попередило про нестабільну епідеміологічну ситуацію в УкраїніМОЗ попередило про нестабільну епідеміологічну ситуацію в Україні
США не приймали участі у поверненні командирів оборони «Азовсталі» додомуСША не приймали участі у поверненні командирів оборони «Азовсталі» додому
З Чехії Зеленський поїде до СловаччиниЗ Чехії Зеленський поїде до Словаччини
Молдова дякує українським військовим за мир на своїх теренах – СандуМолдова дякує українським військовим за мир на своїх теренах – Санду
Росіяни все частіше застосовують хімічну зброю під Бахмутом – ДмитрашківськийРосіяни все частіше застосовують хімічну зброю під Бахмутом – Дмитрашківський
Блок рекламы


Похожие новости
Україна заслуговує бути в Альянсі – ЗеленськийУкраїна заслуговує бути в Альянсі – Зеленський
Politico: Байден планує провести дві двосторонні зустрічі у Вільнюсі – з Зеленським і з ЕрдоганомPolitico: Байден планує провести дві двосторонні зустрічі у Вільнюсі – з Зеленським і з Ердоганом
Kyodo: Кішіда та Зеленський зустрінуться на полях саміту НАТОKyodo: Кішіда та Зеленський зустрінуться на полях саміту НАТО
Ердоган та Байден домовилися про зустріч на саміті НАТОЕрдоган та Байден домовилися про зустріч на саміті НАТО
МЗС Франції: Україна має отримати конкретні безпекові гарантії на саміті НАТО у ВільнюсіМЗС Франції: Україна має отримати конкретні безпекові гарантії на саміті НАТО у Вільнюсі
Стефанішина: Ще не прийнято остаточного рішення щодо того, чи поїде Зеленський на саміт НАТОСтефанішина: Ще не прийнято остаточного рішення щодо того, чи поїде Зеленський на саміт НАТО
Джо Байден виступить із публічної промовою у ВільнюсіДжо Байден виступить із публічної промовою у Вільнюсі
Зеленський про саміт НАТО: «Домовилися з прездентом Польщі діяти разом для кращого результату»Зеленський про саміт НАТО: «Домовилися з прездентом Польщі діяти разом для кращого результату»
Зеленський призначив нового командувача НацгвардіїЗеленський призначив нового командувача Нацгвардії
З Чехії Зеленський поїде до СловаччиниЗ Чехії Зеленський поїде до Словаччини
Последние новости
Подгружаем последние новости