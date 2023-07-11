Новостей.COM ⇒
2023-07-11
Зеленський та Байден зустрінуться у Вільнюсі
Салліван пообіцяв, що для України розроблять "шлях реформ".
Радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван підтвердив учорашні повідомлення західних ЗМІ про те, що американський лідер Джо Байден зустрінеться у Вільнюсі зі своїм українським колегою Володимиром Зеленський. За словами Саллівана, які цитує
© Getty Images
Радник Байдена зауважив, що в НАТО визначилися з тим, яким буде шлях в Альянс для України без якогось "графіку", інформує
"Шлях реформ для України буде розроблений", - зауважив він.
Вікторія Хмілевська, ZN.ua