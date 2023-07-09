Кулеба та держсекретар США узгодили позиції перед самітом НАТО

Кулеба сподівається, що фінальні рішення саміту стануть перемогою для України.

Глава МЗС України Дмитро Кулеба провів телефонну розмову з держсекретарем США Ентоні Блінкеном. Про це повідомляє Міністерство закордонних справ України у Telegram , інформує ZN.ua .

© Дмитро Кулеба/Twitter

"Дмитро Кулеба провів розмову з Ентоні Блінкеном", - йдеться в повідомленні МЗС.

За даними міністерства, під час розмови Кулеба обговорив з Блінкеном майбутній саміт НАТО, який відбудеться 11-12 липня у Вільнюсі.

"Працюємо над тим, щоб фінальні рішення Вільнюського саміту стали перемогою для України, НАТО та глобальної безпеки", - додали в МЗС.

Раніше Кулеба повідомив, що після саміту НАТО шлях України до НАТО точно стане коротшим, однак досі немає ясності щодо запрошення нашої держави до вступу.