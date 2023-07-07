МОЗ попередило про нестабільну епідеміологічну ситуацію в Україні

Залишається ризик спалахів захворювання кишкової групи.

Епідемічна ситуація з багатьох інфекційних хвороб наразі є нестабільною. Про це під час засідання державної комісії з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій розповів міністр охорони здоров?я Віктор Ляшко, інформує ZN.ua.

МОЗ попередило про нестабільну епідеміологічну ситуацію в Україні
© Макс Требухов/LB.ua

Він зазначив, що Міністерство охорони здоров?я тримає на постійному контролі готовність лікарень і діагностичних лабораторій до реагування на потенційні спалахи інфекційних хвороб, забезпеченість лікарськими засобами, тестами для діагностики та спеціальними наборами для лікування у разі реєстрації випадків кишкових інфекцій, у т. ч. холери.

За його словами, в Україні почастішили випадки сказу серед тварин. У зв'язку з цим міністр закликав місцеві влади вжити невідкладних заходів щодо вакцинації та відлову тварин.

Залишається ризик спалахів захворювання кишкової групи через ситуацію в Херсонській, Миколаївській, Запорізькій, Одеській та Дніпропетровській областях у зв?язку з затопленням після підриву дамби Каховської ГЕС.

"Особливо-небезпечні інфекції через тривалі контакти з забрудненими водоймами, вірусні інфекції (вірусний гепатит А, поліо, ентеровіруси) за умови забруднення поверхневих водоносних горизонтів та зниження фільтраційної спроможності ґрунтів, підтоплення каптажів та колодязів тощо. Аби запобігти згаданим ризикам, купатися чи використовувати забруднену воду для обробки харчових продуктів або господарських цілей категорично заборонено. Так само як і виловлювати та вживати рибу із забруднених водойм", - нагадують в МОЗ.

Ляшко розповів, що в Херсонській та Дніпропетровській областях влада не виконує розпоряджень щодо буріння свердловин з артезіанською водою для лікарень.

Окремим питанням на засіданні була епідситуація з керованих інфекцій. Міністр розповів, що в Україні п’ятий місяць поспіль зростають темпи вакцинації дітей. Зокрема, проти кору, краснухи, правцю, дифтерії та поліомієліту. Ляшко зауважив, що партнери забезпечили вакцинами для рутинних щеплень як на 2023, так і на 2024 роки.


Оксана Лебедина, ZN.ua





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