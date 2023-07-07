МЗС РФ не бачить "підстав" для продовження "зернової угоди"

Але РФ заявляє, що продовжуватиме "сумлінно дотримуватися" своїх обов'язків до її завершення.

Міністерство закордонних справ РФ виступило із заявою, що відсутні підстави для продовження "зернової угоди", термін дії якої спливає 17 липня. Про це пише " Інтерфакс " із посиланням на заяву МЗС Росії, інформує ZN.ua .

"У цих умовах очевидно, що підстав для подальшого продовження "чорноморської ініціативи", що спливає 17 липня, немає", - йдеться у повідомленні, опублікованому на сайті МЗС РФ .