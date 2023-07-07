МЗС РФ не бачить "підстав" для продовження "зернової угоди"

Але РФ заявляє, що продовжуватиме "сумлінно дотримуватися" своїх обов'язків до її завершення.

Міністерство закордонних справ РФ виступило із заявою, що відсутні підстави для продовження "зернової угоди", термін дії якої спливає 17 липня. Про це пише "Інтерфакс" із посиланням на заяву МЗС Росії, інформує ZN.ua.

"У цих умовах очевидно, що підстав для подальшого продовження "чорноморської ініціативи", що спливає 17 липня, немає", - йдеться у повідомленні, опублікованому на сайті МЗС РФ.

На Смоленській площі наголосили, що "ситуація з нормалізацією російських постачань продовольства та добрив на світові ринки, що передбачено Меморандумом Росія-ООН, продовжувала деградувати". У МЗС РФ також заявили, що "водночас російська сторона продовжує сумлінно і відповідально підходити до своїх зобов'язань як сторона домовленості, докладає необхідних зусиль у суворій відповідності до правил процедури, щоб усі судна, що брали участь у ній, змогли успішно завершити свою місію і вийти з Чорного моря до закінчення терміну її дії".


Олександра Бритоусова, ZN.ua





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