Європарламент підтримав продовження безмитної торгівлі з Україною

Пільги продовжено ще на рік.

Європейський парламент проголосував за продовження безмитної торгівлі з Україною ще на рік, повідомив за підсумками голосування кореспондент «Радіо Свобода» Рікард Йозвїк у себе в Twitter, інформує ZN.ua.

Європарламент підтримав продовження безмитної торгівлі з Україною
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За його словами угоду продовжено ще на рік. Таке рішення підтримали 537 депутатів Європарламенту, проти висловились 42, утрималися – 38.

Мова йде про зупинку дії ввізних мит, антидемпінгових мит та захисних заходів щодо українського експорту до ЄС з метою підтримки української економіки на тлі російського вторгнення.

Зокрема ці заходи стосуються фруктів та овочів, на які поширена система вхідних цін, а також сільськогосподарської продукції та продуктів її переробки, що підлягають тарифному квотуванню.

Українські промислові товари не обкладають митами з 1 січня 2023 року відповідно до Угоди про асоціацію між Україною та ЄС, тому вони не включені в нову пропозицію.


Ірина Знась, ZN.ua





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