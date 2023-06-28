Росіяни стратили без суду 77 цивільних українців — ООН

Водночас в організації дорікають Україні свавіллям щодо підозрюваних у співпраці із РФ.

Організація Об’єднаних Націй опублікувала новий звіт Управління Верховного комісара ООН з прав людини про порушення основоположних прав, в якому йдеться про 864 задокументованих випадків свавільного затримання громадян України, вчинених російськими окупантами з 24 лютого 2022-го до 23 травня 2023 року, інформує ZN.ua.

Росіяни стратили без суду 77 цивільних українців — ООН
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В ООН зазначають, що більшість затримань українців мали характер насильницьких викрадень. Зокрема, багато людей затримали під час так званої «фільтрації», яка здійснюється російськими військовими на тимчасово окупованій території. Особливо в зону ризику викрадень потрапляли представники місцевої влади, волонтери, представники громадянського суспільства, священики та вчителі.

«Багато цивільних затриманих утримувалися без зв’язку з зовнішнім світом, у неофіційних місцях ув’язнення, часто в жахливих умовах. Приблизно 26% затриманих цивільних перевели в інші місця на окупованій території або депортували до РФ», - йдеться у звіті.

Зокрема в ООН задокументували страту 77 цивільних українців російськими військовими. Також російські силовики масово застосовували тортури та жорстоко поводились з ув’язненими.

«Більшість опитаних нами сказали, що зазнавали тортур і жорстокого поводження, а в деяких випадках – сексуального насильства. Тортури застосовувалися, щоб змусити жертв зізнатися в допомозі українським збройним силам, змусити їх співпрацювати з окупаційною владою або залякати осіб з проукраїнськими поглядами», - зазначається у звіті.

В ООН заявили, що не змогли зафіксувати які-небуть розслідування російськими органами влади щодо свавільних затримань, насильницьких зникнень, тортур або жорстокого поводження, вчинених її власними силами в Україні. Особливо в ООН стурбовані тим, що в РФ прийняті поправки до законодавства, які звільняють від кримінальної відповідальності осіб, причетних до міжнародних злочинів, скоєних на окупованих територіях України.

Водночас в ООН висловили обурення і змінами до українського законодавства, яке, за їхніми твердженнями, не відповідає міжнародному праву та «призвело до подальших випадків свавільного затримання осіб».

Зокрема в організації кажуть, що задокументували 75 випадків «свавільного затримання людей», яких підозрюють у колабораціонізмі та інших кримінальних злочинах, пов’язаних із війною.

«В умовах воєнного стану законодавчі поправки надали українській владі ширші дискреційні повноваження щодо затримання людей з метою національної безпеки. Враховуючи їх надмірну сферу дії, змінені положення, здається, виходять за межі того, що дозволено міжнародним правом, навіть під час надзвичайної ситуації», - стверджують в ООН.

Зокрема в звіті йдеться, що близько половини із цих затриманих зазнали жорстокого поводження або навіть тортур із боку українських сил безпеки «як правило, одразу після арешту».

При цьому в ООН зазначили, що висновки в звіті базуються на інтерв’ю з потерпілими, свідками та іншими особами, а також відвідуванням місць утримання російських полонених в Україні.

«Україна надала нам безперешкодний конфіденційний доступ до офіційних місць несвободи та затриманих, за одним винятком. Російська Федерація не надала нам такого доступу, незважаючи на наші прохання», - повідомили в ООН.

Зазначимо, що попередній звіт ООН, який організація опублікувала в річницю бомбардування росіянами Маріупольського драматичного театру, де ховались цивільні люди, отримав негативний резонанс. Хоча у документі фахівці підтверджують багато російських злочинів, однак присутня заява, що через відсутність доступу до Маріуполя «немає достатніх підстав для висновку, що бомбардування міста та ведення його облоги є злочином проти людяності», хоча опитані представниками ООН жителі міста описали життя в Маріуполі в цеи? період як «постіи?ні» та «нескінченні вибухи».

Також голова Комісії ООН Ерік Мьосе тоді заявив, що ООН «не виявили, що в Україні був геноцид».


Ірина Знась, ZN.ua





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