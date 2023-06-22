На запорізькому напрямку відбувається вирівнювання фронту. Є просування на 1 км — капітан Шершень

Втім найчастіше і найактивніше ворог атакував на сході.

Спікер об'єднаного пресцентру Сил оборони таврійського спрямування капітан Валерій Шершень розповів, що на цій ділянці фронту захисники просунулися на відстань до 1 км. Під час телемарафону він відзначив, що там наші військові вирівнюють лінію бойових дій, вони продовжують наступи на мелітопольському та бердянському напрямках, інформує ZN.ua .

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"Маємо просування в бік противника до 1 км. Йдеться про заходи тактичного рівня, так зване вирівнювання фронту" - розповів речник.

Протягом вчорашнього дня, продовжив він, російські військові атакували позиції наших захисників 29 разів. Також було здійснено 574 обстріли з застосуванням танків, РСЗВ та артилерії.

"Найчастіше і найактивніше ворог атакував на сході. У Донецькій області, в районі Авдіївки та Мар'їнки, отримавши гідну відсіч, відступив. Найголовніше - з нашої сторони втрат позицій не допущено", - констатував Шершень.